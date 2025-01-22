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  4. Yangında küle dönmüştü! Bolu'daki Grand Kartal Oteli ile ilgili yeni gelişme! İncelemenin ardından karar verildi...

Yangında küle dönmüştü! Bolu'daki Grand Kartal Oteli ile ilgili yeni gelişme! İncelemenin ardından karar verildi...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.01.2025 21:36
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79 kişinin hayatını kaybettiği Bolu'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında otel kullanılamaz hale gelmişti. Küle dönen otelle ilgili ön rapor çıktı. Fulya Öztürk, CNN Türk canlı yayınında otelle ilgili yeni gelişmeyi duyurdu.

Yangında küle dönmüştü! Bolu'daki Grand Kartal Oteli ile ilgili yeni gelişme! İncelemenin ardından karar verildi...

Türkiye'yi sarsan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında 79 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından otelle ilgili birçok ihmal iddiası ortaya atılırken işletme sahibi dahil 9 kişinin gözaltına alındı.

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Soruşturmaların sürdüğü otelle iligli de yeni bir gelişme yaşandı. CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk canlı yayında alınan kararı açıkladı.

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"OTEL AĞIR HASARLI YIKILACAK"

Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan oteli incelemek üzere ekiplerin geldiğini belirten Öztürk, "Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gelen ekipler binayı incelediler. Ön rapor ortaya çıktı. O ön raporda binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi bu yangın faciasından sonra. Bina ağır hasarlı olarak tespit edildi ve muhtemelen yıkılacak." dedi.

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"Binadaki durum çok kötü. Zaten içeriye artık kimse alınmıyor. Tamamen şerit çekildi, kapatıldı. Bugün AFAD son bir inceleme yaptı, arama tarama yapıldı. Ve şu an binanın çevresinden biz de uzaktayız. Zaten baktığınız zaman tamamen siyaha dönmüş denilebilir bazı noktaları. İçi zaten kullanılamayacak halde kül olmuş vaziyette." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu Grand Kartal Otel
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