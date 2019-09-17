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Yangında Kur'an-ı Kerim zarar görmedi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 21:03 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında Kur'an-ı Kerim zarar görmedi

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde büyük çapta hasar meydana gelirken bir itfaiye eri, yangında zarar görmeyen Kur’an-ı Kerim'i çıkardı.
Yangın, akşam saatlerinde Gölcük Halıdere Körfez Mahallesi 2010 Sokak’ta bulunan Serdar D.’nin oturduğu 2 katlı evde çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören mahalleli itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde büyük çapta hasar meydana gelirken, bir itfaiye eri alevlerden zarar görmeyen Kur’an-ı Kerim'i alarak dışarı çıkardı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Yangında Kur'an-ı Kerim zarar görmediYangında Kur'an-ı Kerim zarar görmedi

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