HABER

Yangında mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 10:07 | Son Güncelleme

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, 4 katlı binanın zemin katında çıkan yangında mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, 4 katlı binanın zemin katında çıkan yangında mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde sabah erken saatlerde meydana geldi. Kiraya verilmek için boş olan dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında dumanlar 4 katlı binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alt katlarda oturan 6 kişiyi çıkarırken, 4'üncü katta oturan 4 kişi, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı. Binadan çıkan 9 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, dumandan etkilenen Hatice Özer (70) Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın çıkan daire kullanılamaz hale gelirken, polis soruşturma başlattı.

PARTNERKendimi öldürmeyi bile düşündümKendimi öldürmeyi bile düşündüm
Bakan eşinden fenalaşan vatandaşa ilk yardımBakan eşinden fenalaşan vatandaşa ilk yardım
Otomobili çalmak isterken yakalandıOtomobili çalmak isterken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Şanlıurfa Valisi Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

Şanlıurfa Valisi Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vahşet! Hırsızlar engelli genci 17 yerinden bıçakladı

Vahşet! Hırsızlar engelli genci 17 yerinden bıçakladı

KKTC'de herkes bu olayı konuşuyor! 'Görüştükten 20 dakika sonra ölüm haberi geldi'

KKTC'de herkes bu olayı konuşuyor! 'Görüştükten 20 dakika sonra ölüm haberi geldi'

'Keşke ben ölseydim' dedi ama...

'Keşke ben ölseydim' dedi ama...

Satır ve bıçaklarla birbirlerine girdiler! Yaralılar var

Satır ve bıçaklarla birbirlerine girdiler! Yaralılar var

İnanılmaz Darwin Ödülleri!

İnanılmaz Darwin Ödülleri!

Gözlerini gören şaşkına dönüyor!

Gözlerini gören şaşkına dönüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.