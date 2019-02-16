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Yangında mahsur kalan 102 yaşındaki kadını itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 09:17 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında evinde mahsur kalan Hatice Çay (102), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangında mahsur kalan 102 yaşındaki kadını itfaiye kurtardı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında evinde mahsur kalan Hatice Çay (102), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve ambulansla hastaneye kaldırılan Çay'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Aşağı Mahalle'de anneannesi Hatice Çay ile yaşayan İbrahim Ünlü'nün evinde, dün saat 18.00 sıralarında, sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Hatice Çay'ın yalnız olduğu sırada başlayan yangın, odadaki minderlerin tutuşmasıyla yayıldı. Alevler kısa sürede bütün odayı sardı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen yaşlı kadını dışarı çıkardı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Çay'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Evdeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yangında mahsur kalan 102 yaşındaki kadını itfaiye kurtardıYangında mahsur kalan 102 yaşındaki kadını itfaiye kurtardı

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