Yangında mahsur kalan 2 bebeği itfaiye kurtardı

Serpil KIRKESER-İSTANBUL,(DHA)

ESENYURT'TA bir binada meydana gelen yangında mahsur kalan 2'si bebek 3 kişiyi itfaiye kurtardı. Yangın dün Esenyurt Şehitler Mahallesi Okul Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Merdiven boşluğunda bulunan malzemelerden çıkan yangın üst katlara yayıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Esenyurt itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Üst katlarda mahsur akaln 2'si bebek 3 kişi merdivenle kurtarıldı.

(fotoğraflı)



