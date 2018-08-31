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Yangında mahsur kalan 2 bebeği itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 09:53 | Son Güncelleme

ESENYURT'TA bir binada meydana gelen yangında mahsur kalan 2'si bebek 3 kişiyi itfaiye kurtardı.

Yangında mahsur kalan 2 bebeği itfaiye kurtardı

Serpil KIRKESER-İSTANBUL,(DHA)

ESENYURT'TA bir binada meydana gelen yangında mahsur kalan 2'si bebek 3 kişiyi itfaiye kurtardı. Yangın dün Esenyurt Şehitler Mahallesi Okul Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Merdiven boşluğunda bulunan malzemelerden çıkan yangın üst katlara yayıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Esenyurt itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Üst katlarda mahsur akaln 2'si bebek 3 kişi merdivenle kurtarıldı.

(fotoğraflı)

Yangında mahsur kalan 2 bebeği itfaiye kurtardıYangında mahsur kalan 2 bebeği itfaiye kurtardıYangında mahsur kalan 2 bebeği itfaiye kurtardıYangında mahsur kalan 2 bebeği itfaiye kurtardı

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