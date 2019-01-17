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Yangında mahsur kalan 2 kişi ve köpek kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 10:09 | Son Güncelleme

ÇORUM'da bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında alevlerin arasında kalan 2 kişi ile bir köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Son anda alevlerin arasından kurtarılan köpek, tedavi altına alındı.

Yangında mahsur kalan 2 kişi ve köpek kurtarıldı

Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ/ ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında alevlerin arasında kalan 2 kişi ile bir köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Son anda alevlerin arasından kurtarılan köpek, tedavi altına alındı.
Uğur Mumcu Caddesi üzerinde 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen ve mahsur kalan 2 kişi ile bir köpeği kurtardı. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri tarafından alevler arasından son anda kurtarılan ve yoğun dumandan etkilenen köpek, barınağa götürülerek tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

Yangında mahsur kalan 2 kişi ve köpek kurtarıldıYangında mahsur kalan 2 kişi ve köpek kurtarıldıYangında mahsur kalan 2 kişi ve köpek kurtarıldıYangında mahsur kalan 2 kişi ve köpek kurtarıldı

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