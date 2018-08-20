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Yangında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişiyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 09:47 | Son Güncelleme

ADANA'da bir apartman dairesinde çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akif ÖZDEMİR/ADANA,(DHA)- ADANA'da bir apartman dairesinde çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi 79116 Sokak'ta 9 katlı bir apartmanın 6'ncı katının mutfağında saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Pencereden yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında çıkan dumanlar üst kattaki apartman sakinlerini de etkilerken aynı binadaki bir dairede 2'si çocuk 4 kişi mahsur kaldı. Binaya merdiven uzatıp yangına müdahale eden itfaiye ekipleri daireye girerek bir kadın, bir erkek ve iki çocuğu tahliye etti. Sağlık görevlilerine teslim edilen ve dumandan etkilenen 4 kişi olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alındı. Uzman itfaiye ekiplerinin dairedeki incelemeleri bir süre devam ederken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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