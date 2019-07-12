Yangında mahsur kalan 3 çocuğu binaya tırmanarak kurtardılar

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk, evin penceresine tırmanan iki kişi tarafından kurtarıldı.

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İki kişi, evdeki yangında mahsur kalan ve pencerede yardım bekleyen 3 çocuğu evin dış cephesine tırmanarak kurtardı. Çocukların evde yalnız olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocukları hastaneye götürürken, çocukların durumunun iyi olduğu bildirildi. İtfaiye ekipleri evde çıkan yangını söndürdü.

