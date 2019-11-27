Yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir binanın giriş katında çıkan yangında mahsur kalan 1'i çocuk 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Elmalıkent Mahallesi Mandıra Caddesi Ayberk Sokağı'ndaki 6 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kısa sürede yangına müdahale etti.
Bu arada, yoğun duman nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalan 1'i çocuk 5 kişi itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı.
Söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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