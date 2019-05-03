Yangında mahsur kalan anne, baba ve 2 aylık bebeği itfaiye kurtardı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) ÜMRANİYE'de 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan anne, baba ve 2 aylık bebeklerini itfaiye kurtardı. Yangın, Dumlupınar Mahallesi Dumlupınar Caddesinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE, BABA VE 2 AYLIK BEBEK KURTARILDI

İtfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan Suriyeli oldukları öğrenilen anne, baba ve 2 aylık bebeklerini kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri anne baba ve bebeklerini kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından tedaviye alınan ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EVİNİZ YANIYOR DİYE HABER ALDIK

Yangında apartmanda yaşayan bir vatandaş, "Uyuyorduk, bilmiyorduk. 'Eviniz yanıyor' diye haber verdiler, çıktık dışarıya ev yanıyor. Yangın çıktığı dairede üç kişi vardı. Bebeği aldık, anne, baba kaldı içeride. Onları da sonra itfaiye geldi kurtardı. Yangın çıktığı dairede şu an kimse kalmadı, sadece maddi hasar var" diye konuştu. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına alırken polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.