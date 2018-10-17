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YANGINDA MAHSUR KALAN ANNE İLE ENGELLİ KIZI KURTARILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 09:09 | Son Güncelleme

  Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA  Pendik'te, bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında can pazarı yaşandı.

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA
Pendik'te, bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında can pazarı yaşandı. Alev alev yanan evde mahsur kalan 93 yaşındaki anne ile 66 yaşındaki engelli kızı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Pendik Doğu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 2'inci katında dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Emine Karabıyık'a ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada dışarıda olan Emine Karabıyık, alevlerin sardığı evde 2 yaşlı kadının bulunduğunu söyleyince mahalleli seferber oldu. Emine Karabıyık, mahalleli ile birlikte eve girmeye çalışınca dumandan etkilenerek fenalaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken bir yandan da evde mahsur kalan 2 yaşlı kadını bularak bolkanda güvenli yere aldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Balkonda tutulan 93 yaşındaki Ayşe Karabıyık ile engelli olduğu öğrenilen 66 yaşındaki kızı Hatice Karabıyık, itfaiye merdiveniyle balkondan alındı. Dumandan etkilendikleri görülen Hatice ve Ayşe Karabıyık ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mahalleli, mahsur kalan kadınları kurtaran itfaiye ekiplerini alkışlayarak kutladı.
Bir mahalleli yangınla ilgili şunları söyledi:
İki yaşlı kalıyormuş evde çocukları da büyük yaşta. Olayı duyduktan sonra koşarak tekrar içeri giriyor ama yangın birden arttığı için müdahalede bulunamadı. Biz dahil bütün vatandaşlar seferber olduk. İtfaiyeyi, polisi, ambulansı aynı anda buraya çağırdık. Uzanabildiğimiz yerlere biz kendimz müdahale etmeye çalıştık. İtfaiye ekipleri de derhal olaya müdahale etti. Yoldan geçen vatandaşlar yangını görünce demir kapıyı krımaya çalıştı. Canını hiçe sayarak yardım etmeye çalıştı. Vatandaşlar da kurtarma sonrası alkış tuttu
İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Görüntü Dökümü
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-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Vatandaşların itfaiyeye yardım etmesi
-Yaşlı insanların itfaiye merdiveniyle kurtarılması
-Yaşlı insanların ambulansla taşınması
-Görgü tanığıyla röp
-Vatandaşların itfaiyeyi alkışlaması
-Dairenin alev alev yanması(cep telefonu )
-Genel ve detay

16.10.2018 - 23.42 Haber Kodu : 181016249

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