Yangında mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 13 yaşındaki kız çocuğu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, İlbade Mahallesi 116 Sokak'ta 4 katlı apartmanın ikinci katındaki mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yoğun duman ve alevleri görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Eve giren itfaiye ekipleri, panik nedeniyle şoka giren ve dışarı çıkamayan 13 yaşındaki A.A'yı evden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
A.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
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