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Yangında mahsur kalan engelli kadın ve torununu vatandaşlar kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 12:23 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında mahsur kalan engelli kadın ve torununu vatandaşlar kurtardı

Alper KORKMAZ /İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de bir apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yoğun dumandan dolayı alt katta mahsur kalan engelli kadın ile 1 yaşındaki torunu ise vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.
Yangın sabah saat 9.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Öğretmen Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada çıktı. Üst katta henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın büyüyerek çatıya da sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Binada yaşayan Suriye uyruklu engelli Sabiha Derviş (73) ile 1 yaşındaki torununu Farah Ömer çevredeki vatandaşlar tarafından binadan dışarı çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Herhangi can kaybı yada yaralanmanın yaşanmadığı olayda binada maddi hasar meydana geldi.

(FOTOĞRAF)

Yangında mahsur kalan engelli kadın ve torununu vatandaşlar kurtardıYangında mahsur kalan engelli kadın ve torununu vatandaşlar kurtardıYangında mahsur kalan engelli kadın ve torununu vatandaşlar kurtardıYangında mahsur kalan engelli kadın ve torununu vatandaşlar kurtardı

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