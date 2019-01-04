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Yangında mahsur kalan eşi ve çocuklarını kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 12:29 | Son Güncelleme

Hatay'da çıkan yangında 3. kattaki evlerinde mahsur kalarak dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan yangında 3. kattaki evlerinde mahsur kalarak dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu kurtarıldı.

Gürsel Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 3'üncü katında Atakan Yayılcı'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde bulunan anne, alevleri fark ettikten sonra durumu eşi ve itfaiyeye bildirdi.

Yakın yerde çalıştığı için eve hızlı bir şekilde geçen Yayılcı, dairede mahsur kalan eşi ve 2 çocuğunu kurtardı.

Dumandan etkilenen anne ve çocukları, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Atakan Yayılcı, gazetecilere, eşinin panikle yangını haber vermesi üzerine hemen eve hareket ettiğini söyledi.

İş yeri yakın olduğu için eve koşarak geçtiğini belirten Yayılcı, "Dumandan etkilenen eşim ve çocuklarımı dışarı çıkarttım. Evin tamamı yandı. Mala gelsin de cana gelmesin." ifadelerini kullandı.

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hatay iskenderun yangın

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