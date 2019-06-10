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Yangında mahsur kalan güvercin kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 10:34 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir şişe deposunda çıkan yangında mahsur kalan güvercin, yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yangında mahsur kalan güvercin kurtarıldı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir şişe deposunda çıkan yangında mahsur kalan güvercin, yanmaktan son anda kurtarıldı.
Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan şişe deposunda gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Deponun bitişiğindeki mobilya firmasında çalışan işçiler, alevleri görüp, itfaiyeyi aradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 3 saat süren müdahale sonunda söndürülen yangında, depoda mahsur kalan güvercin, bir itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Yanmaktan son anda kurtarılan güvercin, doğaya salındı.

FOTOĞRAFLI

Yangında mahsur kalan güvercin kurtarıldıYangında mahsur kalan güvercin kurtarıldıYangında mahsur kalan güvercin kurtarıldı

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