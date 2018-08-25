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Yangında mahsur kalan iki kadın, üçüncü kattan aşağı atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 22:42 | Son Güncelleme

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, evin 3'üncü katında çıkan yangında mahsur kalan iki kadın, balkona çıkarak vatandaşların aşağıda açtıkları battaniyenin üzerine atladı.

Yangında mahsur kalan iki kadın, üçüncü kattan aşağı atladı

Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, evin 3'üncü katında çıkan yangında mahsur kalan iki kadın, balkona çıkarak vatandaşların aşağıda açtıkları battaniyenin üzerine atladı. Dumandan etkilenen iki kadından biri yaralandı. Kadınların balkondan aşağıya atlama anı ise çevredekiler tarafından saniye saniye görüntülendi.
Yangın, İlkadım İlçesi 19 Mayıs Mahallesi İnce Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp evi sardı. Çevredekiler, dairenin çelik kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı ancak başaramadı. Dairede bulunan iki kadın ise can havliyle balkona çıktı. Aşağıda bulunan vatandaşlarda balkonun hizasına battaniye açtı. İki kadın, aşağıya açılan battaniyenin üzerine atladı. Kadınlardan biri battaniyenin kenarına düşerek yaralandı. Dumandan da etkilenen iki kadın, vatandaşlar tarafından olay yerine çağırılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.
KADINLARIN BALKONDAN ATLAMA ANINI VATANDAŞLAR CEP TELEFONUYLA ÇEKTİ
Kadınların balkondan atlama anı ise çevredekiler tarafından cep telefonunu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İtfaiye ekipleri, yanlış park nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, alevlere müdahale söndürdü. Ayrıca yan dairede bulunan yaşlı bir kadın da itfaiye erleri tarafından binadan tahliye edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yangında mahsur kalan iki kadın, üçüncü kattan aşağı atladıYangında mahsur kalan iki kadın, üçüncü kattan aşağı atladıYangında mahsur kalan iki kadın, üçüncü kattan aşağı atladı

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