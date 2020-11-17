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Yangında mahsur kalan işçiler iskeleden indi

17.11.2020 13:40 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da bir binanın bodrumunda çıkan yangında, dış yalıtım yapan işçiler dumandan ve alevlerden etkilenmemek için panikle canlarını hiçe sayarak iskeleden indi.Yangın, Alitaşı Mahallesi Eski Halep Caddesi üzerinde Mahmut Uyanık’a ait binada meydana geldi.

Adıyaman’da bir binanın bodrumunda çıkan yangında, dış yalıtım yapan işçiler dumandan ve alevlerden etkilenmemek için panikle canlarını hiçe sayarak iskeleden indi.
Yangın, Alitaşı Mahallesi Eski Halep Caddesi üzerinde Mahmut Uyanık’a ait binada meydana geldi. Üç katlı binanın dış cephe yalıtımını yapan işçiler kaynak yaparken kıvılcım sıçraması sonucu yangın çıktı. Kıvılcım, binanın bodrum katının penceresinden içeri sıçradı. Züccaciye deposu olarak kullanılan bodruma sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Bodrumdan etrafa yayılan dumanlar binanın her yerini sarınca bina sakinlerinden bazıları çatıya çıktı. İskele üzerinde dış cephe yalıtımı yapan işçiler ve bina sakinleri çatıda mahsur kaldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir taraftan yangına müdahale ederken diğer taraftan çatıda mahsur kalan kişileri merdiven ile indirdi. Bu esnada işçiler itfaiye ekiplerini beklemeden dış cephe için kurulan iskeleden panikle aşağı indi.
İtfaiye ekipleri bodrumda çıkan yangına 3 araç ile müdahale etti. Zaman zaman itfaiye ekipleri ile bina sakinleri arasında gerginlik yaşandı. Yangında bir kişi iskele demirine kafasını çarptığı için yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Bodrumda züccaciye malzemeleri bulunan Muzaffer Küsülü, “Doğalgaz borusu kesilirken aşağıya kıvılcım sıçramış ve depo yanmaya başlamış. Aşağıda elektronik eşya, cam, porselen, çelik vardı. Depo olarak kullanıyorduk. Yukarıyı kullanıyorduk, ısı yalıtımı işlemleri var diye aşağıya indirdik. İçerdekilerin hepsi yandı. Zarar 400 bin TL’nin üzerinde” ifadelerini kullandı.
Yangını bir süre sonra kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını sürdürdü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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