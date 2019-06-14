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YANGINDA MAHSUR KALAN KADIN VE ÇOCUKLARINI MAHALLELİ KURTARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 15:56 | Son Güncelleme

Şişli'de yangın çıkan evde mahsur kalan yürümekte güçlük çeken kadın ve iki çocuğunu vatandaşlar kurtardı.  Yayla Mahallesi Cami Sokakta 3 katlı apartmanın giriş katında 2 çocuğuyla birlikte oturan Yadigar B.'nin evinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Özgür EREN-Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA İSTANBUL (DHA)
Şişli'de yangın çıkan evde mahsur kalan yürümekte güçlük çeken kadın ve iki çocuğunu vatandaşlar kurtardı.
Yayla Mahallesi Cami Sokakta 3 katlı apartmanın giriş katında 2 çocuğuyla birlikte oturan Yadigar B.'nin evinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Evde yürüme ve konuşma güçlüğü çektiği öğrenilen Yadigar B. ve iki çocuğu içeride mahsur kaldı. Mahalleliler yangın çıkan daireye girerek, kadını ve iki çocuğunu dışarıya çıkardı. Büyük korku yaşayan kadını komşuları su verip sakinleştirmeye çalıştı. Yadigar B. "Evdeydik, salondan çıktı. Nasıl çıktığını bilmiyorum. Komşular yardım etti dışarıya çıktı" diye konuştu. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
-Evden dumanların çıkması
-Sokakta panik yaşanması
-İtfaiye ekiplerinin gelişi
-İtfaiye ekiplerinin yanan eve müdahalesi

(AKTÜEL)
-Evden dumanların çıkması
-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
-Sokak sakinlerinden detay görüntü
-Yanan evden genel ve yakın detaylar
-Evi yanan Yadigar Bülent ile röportaj

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