Yangında mahsur kalan kedilere itfaiyecilerden kalp masajı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi Yıldız Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın 2’nci katındaki dairede yangın çıktı. Dumanları fark edenler, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, ev sahibi S.E. de içeride kedileri olduğunu söyledi. Genç kız, hem polise hem de itfaiye ekiplerine "Lütfen kedilerimi kurtarın" diyerek, gözyaşı döktü. Ekipler S.E.’nin kedilerini kurtarmak için eve girdi.

İTFAİYECİDEN KALP MASAJI

İçeride mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 kedi, yapılan çalışmayla kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, dışarı çıkardıkları kedilere dakikalarca kalp masajı yaptı. Çevredeki bir kişi de kediye kalp masajı yapıldığı anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Ekiplerin dakikalar süren kalp masajından sonra kedilerden biri, hayata döndürülürken, oksijen verildi. Diğer kedi ise telef oldu.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

