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Yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 15:44 | Son Güncelleme

Yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı adam, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi, Set Sokak'ta Tamer Çeker (57) ve Mehmet Ayyıldız'ın (65) yaşadığı tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark ederek evden çıkan Çeker, itfaiye ekiplerine haber verdi. Çeker, olay yerine gelen ekiplere Ayyıldız'ın içeride mahsur kaldığını bildirdi.

Bunun üzerine eve giren ekipler Ayyıldız'ı baygın halde buldu.

Ekipler tarafından dışarıya çıkarılan Ayyıldız, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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