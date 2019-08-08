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Yangında mahsur kalan yaşlı adamı ablası kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 19:37 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta 2 katlı binanın üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında evde mahsur kalan yaşlı adamı ablası kurtardı.Edinilen bilgiye göre, Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın üst katından henüs bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında mahsur kalan yaşlı adamı ablası kurtardı

Zonguldak’ta 2 katlı binanın üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında evde mahsur kalan yaşlı adamı ablası kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın üst katından henüs bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yalnız yaşadığı öğrenilen 60 yaşındaki Murat Gebedek yangın sırasında evde mahsur kaldı. Mahsur kalan Gebedek’in yardımına ilk ablası Emine Kabacalı koştu. Abla Kabacalı olayın ardından itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.
Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edildiğini ifade eden Çaydamar Mahallesi Muhtarı Mehmet Zaman, “Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Murat amcamız evde tek başına yaşıyordu. Yangın sırasında Murat amca evdeymiş ablası yangından çıkartmış. Hemen durumu itfaiye ekiplerine haber vermiş ekipler hemen geldi fakat ev kullanılmaz hale geldi” şeklinde konuştu.

Yangında mahsur kalan yaşlı adamı ablası kurtardı

Yangında mahsur kalan yaşlı adamı ablası kurtardı

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