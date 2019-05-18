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Yangında mahsur kalan yaşlı çift ve bakıcılarını itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 09:00 | Son Güncelleme

ANKARA’da, 4 katlı bir apartmanın 1'inci katında çıkan yangında, dairede mahsur kalan yaşlı çift ve bakıcıları, itfaiye ekiplerince yaralı halde kurtarıldı.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, 4 katlı bir apartmanın 1'inci katında çıkan yangında, dairede mahsur kalan yaşlı çift ve bakıcıları, itfaiye ekiplerince yaralı halde kurtarıldı. Yenimahalle ilçesi İnönü Mahallesi 1771. Cadde'de, 4 katlı bir apartmanın 1'inci katında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Dairede oturan Mustafa ve Selma Akyüz çifti ile bakıcıları Şöhret Şahin, mahsur kaldı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin arasına dalan itfaiye erleri, mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Yaralanan Akyüz çifti ile bakıcıları Şöhret Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yoğun duman nedeniyle balkonlara çıkan apartman sakinleri, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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