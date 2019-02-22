Yangında mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Kadıköy’de bir apartman dairesinde çıkan yangından kaçamayan yaşlı kadın ev içerisinde mahsur kaldı. İtfaiyenin evin camlarını kırarak içeri girip kurtardığı yaşlı kadın, tedavi altına alındı.

Kadıköy Göztepe Demirci Faik Sokak’ta da bulunan 9 katlı bir binanın 4’üncü katındaki evde yangın çıkmasıyla evi bir anda dumanlar kapladı. Evde o sırada yalnız olan yaşlı kadın dumanların arasında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven aracı ile yükselerek evin mutfak camını kırdı ve yoğun dumanın olduğu eve girmeyi başardı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından, yaşlı kadın, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından sedye yardımıyla ile evden çıkarıldı. Kurtarılan kadın tedavi edilmek üzere ambulans ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.



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