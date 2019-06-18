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Yangında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye erleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 09:15 | Son Güncelleme

ÇEKMEKÖY'de iş merkezinde çıkan yangında mahsur kalan yavru kedi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) ÇEKMEKÖY'de iş merkezinde çıkan yangında mahsur kalan yavru kedi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Yangın, Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerindeki 3 katlı iş merkezin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken iş merkezinin içerisine yoğun duman kapladı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye,polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. YANGIN BİR SAAT İÇERİSİNDE KONTROL ALTINA ALINIRKEN 2 İTAFİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ İtfaiye ekipleri yangına tazyikli su ile müdahale ederken polis ekipleri de caddeyi güvenlik şeridiye çekerek önlem aldı. Yangını gören vatandaşlar panikle sokağa çıkarak ekiplerin çalışmasını izledi. İtfaiye ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmalarından ardından yangın kontrol altına alınarak bir süre soğutma çalışması yapıldı. Sağlık ekipleri yoğun dumandan etkilenen iki itfaiye erine ambulansta tedavi etti. İŞ MERKEZİN ÇATINDA İTFAİYE ERİ YAVRU KEDİYİ FARK ETTİ. Öte yandan İtfaiye ekipleri iş merkezinin çatısında alevlere arasında bir yavru kediyi fark etti. Bir itfaiye eri kediyi alarak merdiven aracıyla aşağıya indirdi. Kedi itfaiye erleri tarafından bir koliye konularak itfaiye aracına alındı. İtfaiye ekipleri yavru kediyi İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir veteriner kliniğine götürdüğü öğrenildi.

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