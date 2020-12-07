HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yangında mahsur kalanları sırtlarına alarak kurtardılar

Yangında mahsur kalanları sırtlarına alarak kurtardılar

07.12.2020 16:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangında, binada mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri ve vatandaşlar sırtlarında taşıyarak kurtardı.Yangın, Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi 167.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangında, binada mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri ve vatandaşlar sırtlarında taşıyarak kurtardı.
Yangın, Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi 167. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. İçeride mahsur kalanların olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler ve vatandaşlar, biri bebek olmak üzere toplam 7 kişiyi içeriden çıkardı. Yürümekte zorlananlar ise yangından sırtlara alınarak kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulansa alınarak tedavi edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler serbest bırakıldıİstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler serbest bırakıldı
2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler
1/

En Çok Okunan Haberler

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Türkiye anlaştı, aşının üretimi 2 katına çıktı!

Türkiye anlaştı, aşının üretimi 2 katına çıktı!

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Türkiye'yi ağlatan görüntü!

Türkiye'yi ağlatan görüntü!

Yanlış kişilere çattı! Yol isteyen araca silah gösterdi...

Yanlış kişilere çattı! Yol isteyen araca silah gösterdi...

Kar yağışını türküyle karşıladılar

Kar yağışını türküyle karşıladılar

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

İstiklal Caddesi'nde kısıtlama sonrası yoğunluk! Girişler kapatıldı

İstiklal Caddesi'nde kısıtlama sonrası yoğunluk! Girişler kapatıldı

3 gündür arıyordu! Baba, oğlunu inşaatta ölü buldu

3 gündür oğlunu arıyordu! Cansız bedenini buldu

İstanbul'da üniversite öğrencisinin sır intiharı! Gözyaşlarına boğuldular

Üniversite öğrencisinin sır intiharı! Gözyaşlarına boğuldular

İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler serbest bırakıldı

İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler serbest bırakıldı

MSB'den askerlik sevkleriyle ilgili açıklama

MSB'den askerlik sevkleriyle ilgili açıklama

Heyecan yaratan görüntüyle ilgili açıklama! 'Dünya dışı varlıklarla bireysel temas dönemindeyiz'

Heyecan yaratan görüntüyle ilgili flaş açıklama

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.