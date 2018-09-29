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Yangında mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 03:16 | Son Güncelleme

Üsküdar'da beş katlı bir binada çıkan yangında yoğun duman nedeniyle mahsur kalan kişiler itfaiyenin merdiven aracıyla tahliye edildi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da yangın çıkan binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Acıbadem Mahallesi Kardeş Sokağı'nda beş katlı bir binanın kapalı otopark bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sebebiyle duman dolan binada mahsur kalanlar, balkon ve pencerelere çıkarak yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi gönderildi.

- Eski milletvekili balkona çıkıp torunlarını kurtardı

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangına müdahalede bulunan itfaiye ekipleri de evlerinde mahsur kalan kişileri merdiven aracıyla tahliye etti.

Binanın birinci katındaki dairesinde bulunan TBMM 21. Dönem MHP Kırşehir Milletvekili Mustafa Haykır da balkona çıkarak kucağına aldığı torunlarını itfaiye ekiplerine teslim etti. Haykır, ardından merdiven aracıyla binadan alındı.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, binaya dolan dumanın tahliyesi için bir süre çalışma yaptı.

Otoparkta bulunan bazı araçların zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye Üsküdar yangın

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