HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yangında mucize kurtuluş! Metrelerce yüksekten atladı, havada yakaladılar

Yangında mucize kurtuluş! Metrelerce yüksekten atladı, havada yakaladılar

11.02.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan’da bir kütüphanede çıkan yangında adeta mucize bir kurtuluş yaşandı. Yangından kaçan kişi, alevlerden kurtulmak için kendisini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı. Adamı gören vatandaşlar, binanın altına koşarak metrelerce yüksekten atlayan adamı yere düşmeden yakaladı.

Yangında mucize kurtuluş! Metrelerce yüksekten atladı, havada yakaladılar

Suudi Arabistan’ın doğusundaki El-Hobar kentinde bulunan Zamil Kütüphanesi’nde yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile alevlerin arasında kalan bir kişi, binanın penceresinden dışarı çıkarak asılı halde yardım bekledi. Adamı gören çevredeki vatandaşlar ise hemen binanın altına koştu.

bcabb2e1-fbba-430b-80d1-04f56af5d3f1

METRELERCE YÜKSEKTEN ATLADI, DÜŞMEDEN YAKALADILAR

Daha fazla dayanamayan adam metrelerce yüksekten kendisini yere bırakırken, aşağıda bekleyen çok sayıda vatandaş ise adamı yere düşmeden yakalayarak hayatını kurtardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

d4198873-3d4e-48ec-8478-bf32faeba7cb

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangında 1 kişinin yaralandığı ve kütüphanenin otoparkında bulunan çok sayıda aracın kullanılamaz hale geldiği ifade edildi. (İHA)

eb952a5c-c215-4e15-a3bb-589953e90210

Antalya'da korkutan yangın! 8. katta mahsur kaldılarAntalya'da korkutan yangın! 8. katta mahsur kaldılar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'ye ait F-15 savaş uçakları Polonya'ya ulaştıABD'ye ait F-15 savaş uçakları Polonya'ya ulaştı
Bahçeli'den sert tepki! 'Kuzu kuzu ödeyecek'Bahçeli'den sert tepki! 'Kuzu kuzu ödeyecek'
'Abla bakar mısın' dedi, avukat kadına dehşeti yaşattı'Abla bakar mısın' dedi, avukat kadına dehşeti yaşattı
Anahtar Kelimeler:
yangın Suudi Arabistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meriç Erkan'ın yeni imajı olay oldu! İsmini 'Mahmut' olarak değiştirdi

Meriç Erkan'ın yeni imajı olay oldu! İsmini 'Mahmut' olarak değiştirdi

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi

Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

Bahçeli'den sert tepki! 'Kuzu kuzu ödeyecek'

Bahçeli'den sert tepki! 'Kuzu kuzu ödeyecek'

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gündem yarattı! "Çağrısı olursa destek vereceğiz"

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gündem yarattı! "Çağrısı olursa destek vereceğiz"

İlginizi Çekebilir

Yeme güçlüğü çekenler dikkat! Tanı konulması yıllar sürüyor…

Yeme güçlüğü çekenler dikkat! Tanı konulması yıllar sürüyor…

Üstü ayrı altı ayrı olay! Cesur dekolte

Üstü ayrı altı ayrı olay! Cesur dekolte

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Türkiye’de insanlar en çok bunlardan korkuyor!

Türkiye’de insanlar en çok bunlardan korkuyor!

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.