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Yangında nefessiz kalan kedi, kalp masajıyla hayata döndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 13:02 | Son Güncelleme

ÇORUM'da bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında ev sahibi Mustafa Çetin Duran (85), kedisini kurtarmak için girdiği dairede bayıldı.

Yangında nefessiz kalan kedi, kalp masajıyla hayata döndürüldü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında ev sahibi Mustafa Çetin Duran (85), kedisini kurtarmak için girdiği dairede bayıldı. Duran, itfaiye erleri tarafından kurtarılırken, nefes alamayan kedisi de kalp masajı yapılarak yaşama döndürüldü.
Olay, bu sabah Çorum kent merkezi Ulukavak Mahallesi Atalay 1’inci Cadde'de bulunan bir apartmanda meydana geldi. Mustafa Çetin Duran’ın yaşadığı 3'üncü kattaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören Duran, daireden çıktı, ancak daha sonra kedisinin içerde olduğunu hatırlayınca tekrara içeri girdi. Duran, kedisini bulunduğu yerden aldı, ancak bu sırada dumandan etkilenip, daire kapısı önünde bayıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırıp içeri girerek baygın haldeki Duran'ı ve kucağındaki kedisini dışarı çıkardı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, vücudunda yanıklar da bulunan Duran'a hemen ilk müdahaleyi yaptı.
Bir itfaiye eri ise kedinin nefes almadığını fark etti. Bunun üzerine kalp masajı yapılan kedi, hayata döndürüldü.
Duran ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. İtfaiye ekibi tarafından yapılan çalışma ile yangın söndürüldü.
Kedi ise apartmanda yaşayanlara teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Yangında nefessiz kalan kedi, kalp masajıyla hayata döndürüldüYangında nefessiz kalan kedi, kalp masajıyla hayata döndürüldüYangında nefessiz kalan kedi, kalp masajıyla hayata döndürüldüYangında nefessiz kalan kedi, kalp masajıyla hayata döndürüldü

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