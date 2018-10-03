HABER

Yangında nefessiz kalan kedi, kalp masajıyla hayata döndürüldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 19:32 | Son Güncelleme

KEDİYİ KURTARAN İTFAİYE ERİ O ANLARI ANLATTI Çorum'da apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında ev sahibi Mustafa Çetin Duran'ın nefesi kesilen kedisini kalp masajı yaparak hayata döndüren itfaiye erini ve yangına müdahale eden ekibi, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül ziyaret etti.  Başkan Gül, kediye kalp masajı yapan itfaiye eri Ali Öremiş'i tebrik edip, teşekkürlerini iletti.

Yangında nefessiz kalan kedi, kalp masajıyla hayata döndürüldü (2)

KEDİYİ KURTARAN İTFAİYE ERİ O ANLARI ANLATTI
Çorum'da apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında ev sahibi Mustafa Çetin Duran'ın nefesi kesilen kedisini kalp masajı yaparak hayata döndüren itfaiye erini ve yangına müdahale eden ekibi, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül ziyaret etti.
Başkan Gül, kediye kalp masajı yapan itfaiye eri Ali Öremiş'i tebrik edip, teşekkürlerini iletti. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Başkan Gül, "Ali bey kardeşimiz bir insanlık ve hayvanseverlik örneği sergilemiştir" dedi.
Olay anını anlatan itfaiye eri Ali Öremiş ise "Kediyi bulduğumuzda hareketsizdi ve nefes almıyordu. 'Kedi öldü' dediler, hemen burun ve ağızdan sunni teneffüs yaptım, kalp masajı yaptım. Hayata döndürdüm. İtfaiyeci olarak bizde can önde gelir. Bu hayvan da olsa insan da olsa farketmez" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yangında nefessiz kalan kedi, kalp masajıyla hayata döndürüldü (2)

PARTNERBu soruları sadece dahiler çözebiliyor!Bu soruları sadece dahiler çözebiliyor!
Market çıkışı 2 pitbull'un saldırdığı emekli yaralandıMarket çıkışı 2 pitbull'un saldırdığı emekli yaralandı
Türkiye'nin kurtardığı 215 Japon arasındaki Unichi'den duygulandıran mektupTürkiye'nin kurtardığı 215 Japon arasındaki Unichi'den duygulandıran mektup
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Enflasyon rakamlarına göre memurun zam oranı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamlarına göre memurun zam oranı ne kadar olacak?

Yaşlı çift havuz başında 'uygunsuz halde' görüntülendi!

Yaşlı çift havuz başında 'uygunsuz halde' görüntülendi!

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnek kurtarma operasyonu

İnek kurtarma operasyonu

Çenesinde çıkan sivilceyi önemsemedi, hayatı karardı

Çenesinde çıkan sivilceyi önemsemedi, hayatı karardı

Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı

Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı

'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'

'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'

Kırşehir'de 'İbranice el yazması büyü kitabı' operasyonu

Kırşehir'de 'İbranice el yazması büyü kitabı' operasyonu

Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar

Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.