Yangında nefessiz kalan kedi, kalp masajıyla hayata döndürüldü (2)

KEDİYİ KURTARAN İTFAİYE ERİ O ANLARI ANLATTI
Çorum'da apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında ev sahibi Mustafa Çetin Duran'ın nefesi kesilen kedisini kalp masajı yaparak hayata döndüren itfaiye erini ve yangına müdahale eden ekibi, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül ziyaret etti.
Başkan Gül, kediye kalp masajı yapan itfaiye eri Ali Öremiş'i tebrik edip, teşekkürlerini iletti. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Başkan Gül, "Ali bey kardeşimiz bir insanlık ve hayvanseverlik örneği sergilemiştir" dedi.
Olay anını anlatan itfaiye eri Ali Öremiş ise "Kediyi bulduğumuzda hareketsizdi ve nefes almıyordu. 'Kedi öldü' dediler, hemen burun ve ağızdan sunni teneffüs yaptım, kalp masajı yaptım. Hayata döndürdüm. İtfaiyeci olarak bizde can önde gelir. Bu hayvan da olsa insan da olsa farketmez" dedi.
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