HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yangında öldü zannediliyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Yangında öldü zannediliyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2020 15:04 | Son Güncelleme

Manisa'nın Soma ilçesinde, yanan evinde cansız bedeni bulunan bir çocuk babası Hüseyin Durmaz'ın (46) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Durmaz'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, ardından da evinin ateşe verildiği belirlendi. Polis, şüpheli A.A.'yı (43), Zonguldak'ta yakalayarak, gözaltına aldı.

Eşi, Adana'daki ailesinin yanında olan emekli maden işçisi Hüseyin Durmaz'ın, Cuma Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairesinde, dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, kısa süreli çalışmayla yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından içeri giren itfaiye ekipleri, yatak odasında Durmaz'ın yanmış cesedini buldu. Yapılan araştırmada evdeki elektrikli sobasının devrildiği belirlendi. Bu durumu şüpheli bulan polis, araştırma başlattı. Görgü tanıklarının anlatımlarına başvuran polis ekipleri, eve yangından kısa süre önce bir kişinin girdiğini belirledi.

Yapılan otopside de Durmaz'ın göğsünden bıçaklandığı saptandı. Tüm bu gelişmeler üzerine polis ekipleri, çalışmalarını genişletti.

Polis, yangın öncesinde, Durmaz'ın evine gelen otomobilin plakasını tespit için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis, şüphelinin plakasını belirlediği otomobilinin Zonguldak'ta olduğu belirlendi. Bunun üzerine Zonguldak polisi ile irtibata geçildi. Zonguldak polisi, söz konusu otomobili durup, şüpheli A.A.'yı aynı gün gözaltına aldı. A.A.'nın Soma'ya getirileceği bildirildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahreden görüntü! Köpeği söz dinlemedi diye... Kahreden görüntü! Köpeği söz dinlemedi diye...
Haftalar sonra ilk! Bugün Sabiha GökçenHaftalar sonra ilk! Bugün Sabiha Gökçen
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Yeni kabus! Öldürücülük özelliği koronavirüsten daha fazla

Yeni kabus! Öldürücülük özelliği koronavirüsten daha fazla

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Kan donduran olay! Parkta baba, oğlunu öldürdü

Kan donduran olay! Parkta baba, oğlunu öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batı Karadeniz'de doğa yeşile büründü

Doğa ile iç içe! Hayran kalacaksınız

Irak'taki tarihi 'Kubehan Medresesi' yarım asırdır yeniden imarı bekliyor

Osmanlı'dan kalmıştı! Hayata kazandırılmayı bekliyor

Haftalar sonra ilk! Sabiha Gökçen’de normalleşmenin en yoğun günü yaşandı

Haftalar sonra ilk! Bugün Sabiha Gökçen

Antalya'da sahiller hareketlendi

Deniz özlemini korona bile engelleyemedi

Adana'da korkunç kaza! O anlar böyle görüntülendi

Korkunç kaza! O anlar böyle görüntülendi

Alibeyköy'de korkutan yangın! Üst katlardakiler mahsur kaldı

Alibeyköy'de korkutan yangın! Üst katlardakiler mahsur kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.