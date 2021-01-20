Yangında ölen 2 kardeşin dedesi: Canımı ortaya koydum ama kurtaramadım

Nizip ilçesi İstiklal Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evin alt katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Eşyaların tutuşması sonucu büyüyen yangın, kısa sürede evi sardı. Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler ile birlikte kapı ve pencereleri kırarak eve giren Abdurrahman Alau, torunları Ahmet (2) ve Abdurrahman Alalu'yu (4) dışarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunda ağır yanıklar oluşan iki kardeş, kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan çocukların cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ve itfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için araştırma başlattı.

‘YAŞASINLAR DİYE CANIMI ORTAYA KOYDUM’

Olay anında evin içerisine girerek torunlarını çıkaran Abdurrahman Alalu, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Alalu, torunlarını kurtarmak için elinden gelen her şeyi yaptığını, canını ortaya koyduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Yangın çıktığını söylediler ve hemen koşup geldik. Olay yerine gelince çocukların içerde yattığını öğrendim. Hiç düşünmeden içeri girdim. Torunlarımı kucağıma alıp sağlık ekiplerine verdim ama ölmüştü, bir anlamı kalmadı. Geldiğimde itfaiye de buradaydı, camı kırmışlardı ben koşarak kapıdan girdim. İçeri girmek zordu ama ben canımı ortaya koydum. Elimden bir şey gelmedi."