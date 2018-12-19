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Yangında ölen 3 çocuk son yolculuğa uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 14:23 | Son Güncelleme

Düzce'de çıkan yangında hayatını kaybeden 2'si öğrenme güçlüğü nedeniyle hafif engelli 3 kardeşin cenazeleri toprağa verildi - Yangında yaralanan baba, çocuklarının cenaze törenini bir aracın içine hazırlanan yataktan gözyaşları arasında izledi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 2'si öğrenme güçlüğü nedeniyle hafif engelli 3 kardeş, son yolculuğa uğurlandı.

Yığılca ilçesine bağlı Hoşafoğlu köyünde geçen cuma çıkan yangında hayatını kaybeden Medine (12), Umut (8) ve Emirhan Korkmaz'ın (10) cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak köye getirildi.

Köy meydanına oluşturulan alana yerleştirilen 3 çocuğun tabutuna sarılan yakınları ve köy halkı, göz yaşı döktü.

Yangından çocuklarını kurtarmayı başaramayan ve camdan atlayarak yaralanan Muhammet Korkmaz da tedavi gördüğü Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden alınarak bir yakınının hafif ticari aracının arkasına hazırlanan yatakla cenaze törenine getirildi.

Tabutların bulunduğu alana yaklaştırılan ve bagaj kapağı açılan araçtan acılı baba, cenaze törenini gözyaşları arasında izledi. Korkmaz'ın bulunduğu yerden cenaze namazına da eşlik ettiği görüldü.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından çocukların cenazeleri köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, çocukların yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit ve vatandaşlar katıldı.

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