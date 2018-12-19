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Yangında ölen 3 kardeş toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 14:37 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Yığılca ilçesine bağlı Hoşafoğlu köyünde yangında hayatını kaybeden 3 kardeş, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Yangında ölen 3 kardeş toprağa verildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Yığılca ilçesine bağlı Hoşafoğlu köyünde yangında hayatını kaybeden 3 kardeş, gözyaşları içinde toprağa verildi. Çocukların babası Muhammed Korkmaz, bacağı kırık olduğu için cenaze namazına bir aracın içinde katıldı.
14 Aralık günü Yığılca Hoşafoğlu Köyü'nde Muhammed Korkmaz'a ait evde çıkan yangında Medine Korkmaz (12), Emirhan Sadi Korkmaz (10) ve Umut Eren Korkmaz (8) hayatını kaybetti. Son ana kadar çocuklarını kurtarmaya çalıştıktan sonra pencereden atlayan Muhammed Korkmaz'ın ise sağ bacağı kırıldı. 3 kardeşin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından Yığılca Hoşafoğlu Köyü'ne getirildi. 3 kardeş için köy meydanında kılınan cenaze namazına Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri ve köy halkı katıldı. 3 kardeş kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
3 kardeşin anneleri terk ettikten sonra bakımlarını üstlenen ve yangın olduğu gece damadında olan babaanne Fatma Korkmaz, torunları için dakikalarca gözyaşları dökerek tabutlarına sarılıp ağladı. Baba Muhammed Korkmaz ise bacağı kırık olduğu için çocuklarının cenaze namazına hafif ticari aracın arkasına hazırlanan yere oturarak katıldı.

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Yangında ölen 3 kardeş toprağa verildiYangında ölen 3 kardeş toprağa verildiYangında ölen 3 kardeş toprağa verildiYangında ölen 3 kardeş toprağa verildi

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