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Yangında ölen anne ile kızı son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 15:08 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK - Melih OKUMUŞ- İSTANBUL DHA - KONYA Eski İl Emniyet Müdürü Cemalettin Ertem'in eşi ve kızının cenazeleri düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK - Melih OKUMUŞ- İSTANBUL DHA - KONYA Eski İl Emniyet Müdürü Cemalettin Ertem'in eşi ve kızının cenazeleri düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Kadıköy Kozyatağı'nda bulunan evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden Konya Eski İl Emniyet müdürününeşi Cahidan Ertem (88) ve kızı Hülya Ertem (57) için Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde tören düzenlendi. Cuma namazı sonrası düzenlenen törene ailenin yakınları, İstanbul Vali yardımcısı Nihat Nalbant, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nihat Yıldırım, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Işık katıldı. Anne ve ablasını kaybeden Haluk Ertem, "İnsanın her şey başına geliyor. İnsan inanamıyor. İnanamıyorum hala onlar beni evde bekliyor diyorum. Onların burada olduklarına kesinlikle inanmıyorum. Çok seviyorlardı, çok bağlıydık birbirimize"dedi. Cahidan ve Hülya Ertem'in cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Pendik Şeyhli mezarlığına defnedildi.

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