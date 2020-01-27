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Yangında ölen baba, anne ve kızı yan yana toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 17:58 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, tek katlı kerpiç  evde sobadan çıktığı üzerine durulan yangında yaşamını yitiren Mustafa Asan (89), eşi Ayşe Asan (81) ve kızı Fatma Asan, bugün yan yana toprağa verildi.  Beyşehir'in Gölkaya Mahallesi'nde, Mustafa Asan'a ait tek katlı kerpiç evde,  dün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, tek katlı kerpiç evde sobadan çıktığı üzerine durulan yangında yaşamını yitiren Mustafa Asan (89), eşi Ayşe Asan (81) ve kızı Fatma Asan, bugün yan yana toprağa verildi.
Beyşehir'in Gölkaya Mahallesi'nde, Mustafa Asan'a ait tek katlı kerpiç evde, dün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle halkı, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, tüm evi saran alevleri sabaha karşı güçlükle kontrol altına alıp, söndürdü. Soğutma çalışması başlatılırken, içeri giren itfaiye ekipleri, Mustafa Asan ve eşi Ayşe Asan'ın aynı odada, kızı Fatma Asan'ın da diğer odada cansız bedeniyle karşılaştı. 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yaptığı ilk incelede yangının sobadan çıktığı üzerinde dururken, çıkış nedeni için araştırmasını sürdürüyor.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Yangında yaşamını yitiren Mustafa Asan, eşi Ayşe Asan ve kızı Fatma Asan da bugün öğlen kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana defnedildi.

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