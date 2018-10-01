Yangında ölen çocuk toprağa verildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, anneannesinin evinde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Mustafa Emir Öztürk toprağa verildi, hastaneye kaldırılan ikizinin tedavisi devam ediyor.

Merkez Pamukkale ilçesinde dün bir apartmanın 8. katında çıkan yangında ölen Öztürk'ün cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından, Aktepe Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Bu esnada aile fertleri gözyaşı döktü. Anne Raziye Karacaoğlu ve baba Bahri Öztürk'ü yakınları teskin etti.

Öztürk'ün naaşı Asri Mezarlık Cami'sindeki cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.

Yangın esnasında anneannesi Fatma Karacaoğlu tarafından evden çıkartılan ikizlerden Sefa Mustafa Öztürk'ün Denizli Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Öte yandan ailenin geçen hafta ikizlerin doğum gününü kutladığı öğrenildi.

Dün, Denizli'nin merkez Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde Fatma Karacaoğlu'na ait evde çıkan yangında ikizlerden Mustafa Emir Öztürk hayatını kaybetmişti. Anneannesi tarafından evden çıkartılan Sefa Mustafa Öztürk ise hastaneye kaldırılmıştı.

