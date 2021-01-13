Yangında ölen çocukların cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Esenler’de bir evde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden 2 kardeş’in cenazesi anne babası tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak memleketleri Suriye’ye gönderilecek.

Esenler Kemer Mahallesi’nde dün akşam 20.00 sıralarında 4 katlı bir binada yangın çıkmış sobadan kaynaklı çıkan olayda 6 kişinin yaşadığı evde Muhammed Muhammed (4) ve Abdulhakim Muhammed (1) isimli kardeşler yangında kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Cenazeleri almak için bugün baba Salah Muhammed ve annesi Ebra Muhammed Adli Tıp Kurumu’na geldi. Adli Tıp’ta yapılan otopsi işlemlerinin ardından çocukların cenazeleri Kozlu Gasilhanesine oradan da toprağa verilmek üzere memleketleri Suriye’ye gönderilecek.

