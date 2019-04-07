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Yangında ölen kedisi 'boncuk' için ağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 09:44 | Son Güncelleme

AVCILAR'da bir binanın çatı katında çıkan yangında bir ev tamamen, bitişiğindeki binada ise bir ev kısmen yandı.

Yangında ölen kedisi 'boncuk' için ağladı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da bir binanın çatı katında çıkan yangında bir ev tamamen, bitişiğindeki binada ise bir ev kısmen yandı. Yangında, 'Boncuk' ismini verdiği 2 yaşındaki kedisinin öldüğünü öğrenen Samihcan Arapgirli, kaldırımda oturarak gözyaşı döktü.

Yangın, Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında başladı. Kısa sürede alevler bitişikteki evin çatı katına da sıçradı. İhbar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil ekipleri kısa sürede yangın yerine gelirken, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Mahalle sakinlerinin endişeli gözlerle izlediği söndürme çalışmalarında yangın güçlükle kontrol altına alınırken, yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi. Bu evin bitişiğindeki Arapgirli ailesi fertlerinin oturduğu binanın çatı katı da yangından etkilendi. Karşı binada yangının başlaması ve evlerine kısmen sıçraması ile birlikte aile fertleri ile birlikte yan binadan kendisini dışarı atan Samihcan Arapgirli, 2 yıldan bu yana evde yanından hiç ayırmadığı 'Boncuk' isimli kedisinin alev ve dumanların arasında kaldığını belirterek, kaldırımda oturarak gözyaşı dökerken, itfaiye erlerine de evin içerisinde mahsur kalan kedi ile ilgili bilgi verildi. Aile fertleri kedinin sağ kurtarılması için umutla beklerken, kedinin alev ve dumanların arasında kalarak kurtarılamadığı belirlenince Arapgirli fenalaştı, ağladı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarına devam ediliyor.

(FOTOĞRAFLI)

Yangında ölen kedisi 'boncuk' için ağladıYangında ölen kedisi 'boncuk' için ağladıYangında ölen kedisi 'boncuk' için ağladıYangında ölen kedisi 'boncuk' için ağladı

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