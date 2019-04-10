HABER

Yangında ölen kişinin, çifte cinayetten arandığı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 18:16 | Son Güncelleme

Yangında ölen kişinin, çifte cinayetten arandığı ortaya çıktı KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesi Irmak köyündeki evde çıkan yangında yaşamını yitiren kişinin, 2004 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde 2 kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili aranan Ahmet Er, olduğu saptandı.

Yangında ölen kişinin, çifte cinayetten arandığı ortaya çıktı
KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesi Irmak köyündeki evde çıkan yangında yaşamını yitiren kişinin, 2004 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde 2 kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili aranan Ahmet Er, olduğu saptandı. Ahmet Er'in, başka kişileri de öldürmüş olabileceği şüphesi üzerine evin temelinde yapılan kazıda kemiklere rastlandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.
Geçen 3 Mart'ta köyde tek katlı evde yangın çıktı. İtfaiyenin çalışmasıya yangın söndürüldü. Evin enkazında yapılan aramada, tamamen yanmış kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesedin, DNA incelemesi sonucu Ahmet Er'e ait olduğu saptandı. Ahmet Er hakkında, 2004 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde Murat Gürbüz ve Canan Uluyüz'ün öldürülmesi olayı ile ilgili yakalama kararı bulunduğu belirlendi.
YANAN EVİN ALTINDA KEMİKLER BULUNDU
Soruşturmayı derinleştiren polis, Ahmet Er'in temas kurduğu kişilerin ifadelerine başvurdu. Bu kişiler, yanan evin temelinde gömülü ceset olabileceğini söyledi. Bunun üzerine evin altında yapılan kazı çalışmasında kemiklere rastlandı. Bulunan kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, polisteki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 9 kişiden D.E., S.Ç.E. ve K.E. tutuklanırken, E.T., T.A., G.E., O.Y., C.A. ve G.U. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki... Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki...
Seçimi kaybeden muhtar, muhtarlık binasını boşalttı (2)Seçimi kaybeden muhtar, muhtarlık binasını boşalttı (2)
Uzman çavuş, arkadaşının silahının kazara ateş almasıyla şehit oldu (3)Uzman çavuş, arkadaşının silahının kazara ateş almasıyla şehit oldu (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Emre Mor bunu da yaptı

Emre Mor bunu da yaptı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.