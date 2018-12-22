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Yangında ölen küçük çocuğun cenazesi defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 13:43 | Son Güncelleme

Yangında ölen küçük çocuğun cenazesi defnedildi

Tokat'ta bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Yangında hayatını kaybeden Yağız Efe Süsoy'un cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Behzat Camisi'ne getirildi.

Burada öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun cenazesi, gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına küçük çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile vatandaşlar katıldı.

- Olay

Kaleardı Mahallesi Dikmenler Caddesi'nde dün, Serdar Süsoy'a ait iki katlı evin üst katında yangın çıkmış, yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri 3 yaşındaki Yağız Efe Süsoy'un yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

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