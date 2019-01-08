HABER

Yangında ölen minik Muhammet Ali, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 12:05 | Son Güncelleme

ÇORUM’un Uğurludağ ilçesinde evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Muhammet Ali Bıdak (3.5), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yangında ölen minik Muhammet Ali, toprağa verildi

Yusuf ÇINAR/UĞURLUDAĞ (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Uğurludağ ilçesinde evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Muhammet Ali Bıdak (3.5), gözyaşları arasında toprağa verildi.
5 Ocak'ta Uğurludağ ilçesi Yüzgeç Mahallesi'nde, Dursun Bıdak’a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada eşiyle beraber ahırdaki hayvanlara yem veren Dursun Bıdak, evden yükselen alevleri görünce itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Dursun ve eşi Nurhan Bıdak, yanan eve girmeye çalıştı. Alevlerin arasından Dursun Bıdak'ın annesi Döne Bıdak'ı çıkarmayı başaran çift, çocuklarına ulaşamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler bir süre sonra evde küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı. Yangında yaralanan Dursun ve Nurhan Bıdak çifti ile Döne Bıdak, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Dursun ve annesi Döne Bıdak'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Yangında hayatını kaybeden Muhammet Ali Bıdak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Küçük çocuk işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Uğurludağ ilçesinde ikindi namazı sonrası ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Yangında ölen minik Muhammet Ali, toprağa verildiYangında ölen minik Muhammet Ali, toprağa verildiYangında ölen minik Muhammet Ali, toprağa verildiYangında ölen minik Muhammet Ali, toprağa verildi

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltıKayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İskele demiri hırsızları kamera görüntülerinden yakalandıİskele demiri hırsızları kamera görüntülerinden yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli polis memuruna iki saniye arayla kesilen trafik cezası mahkemeden döndü

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.