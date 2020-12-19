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Yangında ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor

19.12.2020 16:56 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te, özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerden 8’inin cenazesi ailelerine teslim edildi.Edinilen bilgiye göre Gaziantep’te özel bir hastanenin korona virüs (Covid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının yanması nedeniyle meydana gelen olayda hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi ve işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Gaziantep’te, özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerden 8’inin cenazesi ailelerine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep’te özel bir hastanenin korona virüs (Covid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının yanması nedeniyle meydana gelen olayda hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi ve işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. Ölenlerden birinin ise cenazesinin yapılacak olan DNA testinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.
Öte yandan cenazelerden 6’sı Gaziantep’te, 2’si Siirt’te, 1’i ise Kahramanmaraş’ta defin edilecek.

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