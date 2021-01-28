Yangında onlarca hayvanı telef olan yaşlı kadının “Anayım ben ana” feryadı

Beykoz’da hayvanların beslendiği bir mandırada yangın çıktı. Yangında onlarca keçi, oğlak ve tavuk telef olurken, çevrede tahribat oluştu. Oluşan tahribat havanın aydınlanmasıyla görüntülendi. Çıkan yangında yaşadığı kulübe yanan ve hayvanlarını yangından kurtarmaya çalışan yaşlı kadının, yangının çıktığı yerde sabah saatlerinde de çalıştığı görüldü. Yaşlı kadının telef olan hayvanını elinde tutarak “Anayım ben ana” diye feryat etmesi ise görenlerin yüreğini dağladı.

Yangın, Beykoz’da Polonezköy Tabiat Parkı’nda bulunan bir mandırada dün akşam saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı alanda bir kulübede yaşayan Semiha Önal’ın yaşadığı yer kullanılamaz hale geldi. Önal’ın beslediği onlarca keçi, oğlak ve tavuk da yangında telef oldu. Bazı hayvanlar ise yaşlı kadının ve itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yangının oluşturduğu tahribat havanın aydınlanmasıyla gözler önüne serildi. Yaşlı kadının ise olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen hala bölgede yakınlarıyla beraber çalıştığı görüldü. Yaşlı kadının, yangında telef olan hayvanını elinde tutarak “Anayım ben ana” diye feryat etmesi ise yürekleri dağladı.

Yangında çok sayıda hayvanının telef olduğunu belirten Semiha Önal, “Ben bu hayvanlarımla nereye gideyim? Hayvanlarımla barınmak için burada kalacağım. 10 tane tavuğum kaldı, diğerleri yandı. Tam olarak sayısını bilmiyorum. Keçilerim vardı. Hepsini sayamadım. Yiyeceğim, içeceğim, buzdolabım televizyonum hepsi gitti. Ben onlarda değilim, hayvanlarım yanmasaydı” dedi.

Yangına tanık olan Hasan Çıra ise, “Akşam yangın çıktı. Geldiğimizde yanıyordu. Sobadan yandığı tespit edildi. Çatı tutuştu daha sonra eve düştü. Ev de yandı. İtfaiye müdahale etti söndüremedi. Takviye geldi. İçeride yaklaşık 120 ile 150 arası hayvan olduğu söyleniyordu. Şu anda kalanlar 50 civarında” diye konuştu.

