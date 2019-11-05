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Yangında paniğe kapılan kişi 2'nci kattan atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 17:43 | Son Güncelleme

Düzce'de, apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 2 bebek ile bir kadın kurtarıldı, 2'nci kattan atlayan kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 2 bebek ile bir kadın kurtarıldı, alevlerden kaçmak için 2'nci kattan atlayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Flamingo Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın ikinci katında Ayhan Genç'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı dairede mahsur kalan iki bebeği balkondan çıkardı, SEDAŞ ekipleri ise üçüncü katta mahsur kalan bir kadını itfaiye merdiveniyle kurtardı.

Bu sırada dumandan etkilenerek paniğe kapılan bir kişi de ikinci kattan aşağı atlayarak, yaralandı.

Dumandan etkilenen 2 bebek ile yaralanan kişi, sağlık ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alevler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

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Düzce EV YANGINI

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