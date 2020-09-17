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Yangında panikleyen 10 işçiyi kepçeyle kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 22:54 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir apartmanın elektrik tesisatında meydana gelen patlama nedeniyle kablolar tutuştu.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir apartmanın elektrik tesisatında meydana gelen patlama nedeniyle kablolar tutuştu. Evin ikinci katında mahsur kalan işçiler, kepçeyle kurtarıldı.
Camiatik Mahallesi Bülbül Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın elektrik tesisatında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından kablolar tutuşunca binada kalan kaldırım işçileri büyük bir panik yaşadı. Yangını fark eden sokak sakinleri itfaiyeye haber verdi.

Yangını söndüreyim derken yaralandı
Bu sırada Umut Akbaş isimli operatör, evin 2. katında korku dolu anlar yaşayan 10 işçiyi kepçeyle balkondan aşağı indirdi. İşçilerden Baver Gölge de, yangını kendi çabasıyla söndürmek isterken hafif şekilde yaralandığını ifade etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tutuşan kablolara müdahale edildi.

“Az daha camdan atlayacaktık”
Yardıma koşan kepçe operatörüne teşekkür eden bir işçi, “İkinci katta evin yandığını sanarak çok korktuk. Az daha korkudan camdan atlayacaktık. Sağ olsun kepçeci arkadaş balkona yanaşarak bizi kurtardı. Neyse ki korkulan olmadı, derin bir oh çektik” diye konuştu.

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