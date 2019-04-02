Yangında, pencereden sarkıtılan anne ve oğlunu esnaf kurtardı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta 4 katlı apartmanda çıkan yangında ikinci kattan sarkıtılan anne ve oğlunu, mahalle esnafı Adnan Topçu tutup indirerek sağlık görevlilerine teslim etti.

Saat 15.00 sıralarında İstiklal Mahallesi 23'üncü Sokak'ta 4 katlı apartmanın giriş katındaki Mustafa Özkale'nin dairesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, apartmanın dış cephe kaplamasındaki izolasyon malzemesinin tutuşmasıyla diğer katlara da sıçradı. Binadan yükselen dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

PENCEREDEN SARKITILAN ANNE VE ÇOCUĞU İNDİRDİ

Yangın sırasında apartmanın 2'nci katında oturan Sevdanur Bayrak (23) ve oğlu Oğuz Kaan Bayrak (2) dumanlar nedeni ile mahsur kaldı. Minik Oğuz Kaan Bayrak yardıma giden komşuları tarafından pencereden aşağı sarkıtıldı. Yangını görerek olay yerine gelen esnaf Adnan Topçu, Oğuz Kaan'ı havada tutup indirerek 112 sağlık görevlilerine teslim etti. Topçu, daha sonra pencereden sarkıtılan çocuğun annesi Sevdanur Bayrak'ı da indirerek ambulansa götürdü. Binada ayrıca dumandan etkilenen Mustafa Özkale ile en üst katta oturan Zahide Gürlevük de(70) görevlilerin yardımı ile binadan çıkarılarak ambulansa taşındı. İlk müdahaleleri yapılan bu kişiler daha sonra kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangını görünce olay yerine geldiğini belirten mahalle hırdavatçısı Adnan Topçu "İkinci katta 2 kişi vardı, üstten attılar ve yakalayarak ambulansa verip gönderdim. Bir de yaşlı kadın vardı onu da sağlıkçılar en üst kattan aldılar" dedi.

