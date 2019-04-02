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Yangında, pencereden sarkıtılan anne ve oğlunu esnaf kurtardı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 19:59 | Son Güncelleme

'ÖNCE BEBEĞİMİ, SONRA KENDİMİ ATTIM' Olay sırasında evlerinin penceresinden indirilerek hastaneye kaldırılan Sevdanur Bayrak ve oğlu Oğuz Kaan'ın durumlarının iyi olduğu belirtildi.

'ÖNCE BEBEĞİMİ, SONRA KENDİMİ ATTIM'

Olay sırasında evlerinin penceresinden indirilerek hastaneye kaldırılan Sevdanur Bayrak ve oğlu Oğuz Kaan'ın durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hastanede oğlu ile birlikte gözlem altında tutulan Sevdanur Bayrak, "Ben hiç yangını fark etmedim. Aşağıdan sesler geliyordu, tartışma sandım. Oğlumu yatırdım, bu sırada elektrikler gitti. Şalteri indirdim, kaldırdım gelmedi. Karşı komşuya bakmak istediğimde aşağıdan dumanlar çıkıyordu. Ben bağırmaya başladım, sonra pencereye çıktım. Bebeğimi aşağıya attım sonra kendim atladım. Aşağıda kalabalık vardı zaten, tuttular ambulansa verdiler. Hastaneye geldik" dedi.

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Yangında, pencereden sarkıtılan anne ve oğlunu esnaf kurtardı (2)Yangında, pencereden sarkıtılan anne ve oğlunu esnaf kurtardı (2)
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