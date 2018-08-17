YANGINDA PENCEREDEN SARKITILAN YİĞİT EFE'DEN KENDİSİNİ KURTARAN İTFAİYECİLERE ZİYARET

Haber-Kamera: İstanbul DHA
Silivri'de yangın sırasında yaşanan can pazarında dumandan korunması için pencereden sarkıtılan Yiğit Efe, anne ve ağabeyi ile birlikte kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerini ziyaret etti.
Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın merdiven boşluğunda, 31 Temmuz günü yangın çıkmış ve üst katlarda bulunanlar mahsur kalmıştı. Dumandan korunması için 2,5 yaşındaki Yiğit Efe pencereden sarkıtılmıştı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek 8 kişiyi kurtarmıştı. Pencereden sarkıtılma görüntüleriyle gündeme gelen 2,5 yaşındaki Yiğit Efe, annesi Seyhan Akaş ve ağabeyi Yusuf Emir ile birlikte kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerini ziyaret etti. Yiğit Efe ve beraberindekileri Silivri İtfaiye Grup Amiri Cemalettin Budak karşıladı. Ziyaret sırasında çocuklara itfaiye aracı maketi hediye edildi. Budak, Yiğit Efe ve ailesine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Görüntü Dökümü:
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-Yiğit Efe anne ve ağabeyi ile itfaiyeyi ziyaret etmesi
-İtfaiye amirinin çocuklarla ilgilenmesi
-Maket itfaiye aracı hediye etmesi
-Maket araçlarla çocukları oynatması
-Çocukları itfaiye aracına bindirmesi
-İtfaiye aracıyla tur atmaları
ARŞİV
-Çocuğunu pencereden sarkıtan kişi
-İtfaiyenin kurtarma çalışması
-Müdahaleden görüntüler
-Detaylar
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