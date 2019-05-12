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Yangında tek katlı ahşap ev kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 01:30 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Pazarlar ilçesine bağlı Yenice köyde çıkan yangında tek katlı ahşap ev kül oldu.

Yangında tek katlı ahşap ev kül oldu

Kütahya’nın Pazarlar ilçesine bağlı Yenice köyde çıkan yangında tek katlı ahşap ev kül oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, bitişikteki diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Hasan Ali Apaydın’a ait ahşap evde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüdü. Çevre sakinlerinin evden yükselen alevleri farketmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında tamamen yanan ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın söndürme çalışmaları sırasında Pazarlar Belediyesi itfaiye personelinden bir itfaiye eri yaralandı. Yaralı itfaiye personeli Ambulansla Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu bildirildi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci’de Yenice köye gelerek bilgiler aldı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yangında tek katlı ahşap ev kül oldu

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